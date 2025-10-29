Noumbiel/Kpuéré : Les autorités communales organisent une journée dédiée aux mets locaux

Kpuéré, 29 oct. 2025 (AIB) – Les autorités communales de Kpuéré ont organisé le samedi 18 octobre 2025, une journée dédiée aux mets traditionnels au profit de toutes les communautés afin de raffermir le vivre ensemble et la cohésion sociale.

Le but de cette activité est de créer un cadre d’échanges culturel, de divertissement, mais aussi permettre à la nouvelle génération d’avoir un aperçu sur nos traditions et nos cultures en voie de disparition, a laissé entendre le Président de la délégation spéciale de Kpuéré, Adama Coulibaly.

«C’est aussi une autre façon de consolider cette cohésion sociale qui a longtemps existé malgré nos différences religieuses, ethniques et culturelles à toujours vivre ensemble », a-t-il ajouté

Des mets locaux présentés, on identifie le dolo et le » Yovar zière » sauce traditionnelle faite à base de feuilles de cousette pour la communauté Birifor, le » Babenda » pour les mossi. La communauté peulh s’est distinguée à travers une » décoration traditionnelle » et son » Gapal au lait frais »

Pour la toute première édition, les communautés ont jugé satisfaisante la journée et le rendez-vous est donné pour l’année prochaine avec plus de perfectionnement.

Agence d’information du Burkina

KPF/yos