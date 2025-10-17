BURKINA – NOUMBIEL – EDUCATION – CONFÉRENCE – PÉDAGOGIQUE

Noumbiel/Conférence pédagogique : les acteurs du préscolaire et du primaire renforcent leurs compétences sur les réformes éducatives

Batié, 15 octobre 2025 (AIB) – Les enseignants du préscolaire et du primaire de la province du Noumbiel ont pris part, mercredi, à une conférence pédagogique visant à renforcer leurs connaissances sur les réformes éducatives en cours au Burkina Faso.

Placée sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », la rencontre a été présidée par le vice-président de la délégation spéciale de la commune de Batié, Lucien Somé.

Dans son intervention, M. Somé a souligné l’importance de la compréhension des réformes pour améliorer la qualité du système éducatif. Il a exhorté les participants à la ponctualité, à l’assiduité et à la mise en pratique des acquis au profit des élèves.

Le directeur provincial de l’Éducation de base du Noumbiel, Hendrix Dayvis Sankara, a expliqué que cette session de formation permettra au personnel enseignant de mieux s’approprier la réforme éducative et de mener des réflexions approfondies sur sa mise en œuvre.

Pour sa part, l’inspecteur chef de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Batié, Brahima Sagnon, a salué la forte mobilisation du corps enseignant et les a encouragés à participer activement aux échanges pour une école plus performante.

Agence d’Information du Burkina