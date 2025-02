Niger-Assises-Préparations

Niger : Près de 700 participants issus des différentes couches socioprofessionnelles attendus aux assises nationales

Niamey, 14 fév. 2025(AIB)-Près de 700 participants, issus des différentes couches socioprofessionnelles du Niger sont attendus pour les travaux des assises nationales qui se dérouleront du 15 au 19 février 2025.

Les travaux des assises nationales du Niger s’ouvrent le samedi 15 février 2025 à Niamey sous la présidence du Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Chef de l’État, le général Abdourahamane Tiani.

Ce sont près de 700 participants, issus des différentes couches socioprofessionnelles du Niger qui sont attendus pour ces travaux qui se dérouleront du 15 au 19 février 2025.

Au cours de ces assises, les participants discuteront des principes à mettre en avant pour mener à bien le processus de la refondation de la république, de la souveraineté retrouvée et de l’indépendance du pays.

Ce dialogue national inclusif, puisque regroupant des leaders d’opinions, des religieux, des associations et de plusieurs organisations de la société nigérienne, est aussi une occasion pour fixer entre autres les axes prioritaires de gouvernance et même la durée de la transition.

Rappelons que dans le cadre des préparatifs de ces assises, le Président du CNSP a créé le samedi 8 février dernier la Commission Nationale chargée de la conduite des travaux de ces assises. Elle est composée d’un Président, de huit vice-Présidents, de cinq Rapporteurs Généraux et de Sous-commissions thématiques.

Elle avait pour missions d’élaborer les documents de référence pour l’animation et l’encadrement des débats, d’élaborer et de diffuser les directives à suivre dans la conduite des Assises Nationales, d’exploiter la synthèse des Assises régionales, et d’élaborer la méthodologie du déroulement des Assises Nationales.

La Commission va également organiser et superviser les débats et toutes autres activités entrant dans le cadre de la tenue des Assises Nationales, élaborer et mettre en œuvre un plan de communication avant, pendant et après les Assises Nationales.

Agence d’information du Burkina

En collaboration avec la ANP

WIS/ata