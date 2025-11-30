Niangoloko : Les membres de la délégation spéciale et des OSC à l’école de l’agroécologie

Niangoloko, 26 Nov. 2025 (AIB)-Le Programme d’appui à la transition agroécologique par les OSC en Afrique de l’Ouest ( APAESC-AO) a organisé mercredi 26 novembre 2025, un atelier de formation au profit des membres de la Délégation spéciale de la commune de Niangoloko et des Organisations de la société civile (OSC).

L’équipe, composée de Guisson Gaëtan, Gayéri/Ouédraogo P. Thérèse et Ouédraogo Léopold, tous de l’ONG ARFA, a donné un cours magistral aux participants sur les atouts de la production agroécologique pour la santé publique et les conséquences de l’utilisation de certains produits chimiques.

L’atelier avait aussi pour objectif, de faire un plaidoyer auprès des membres de la Délégation spéciale, sur la prise en compte de la production agroécologique dans l’élaboration du Plan communal de développement (PCD).

À l’issue de la formation, le président de la Délégation spéciale, Ousséni Ouédraogo, a remercié les membres de l’ONG pour la qualité de l’exposé et les a rassuré de l’engagement de l’équipe de la Délégation spéciale communale de Niangoloko pour la promotion de l’agroécologie.

