Nazinon/Tourisme interne : le club de marche sportive de Manga au sommet du Pic Nahouri

Manga 26 juillet 2025 (AIB) – Une vingtaine de membres du club de marche sportive de Manga ont gravi, samedi, les 447 mètres du Pic Nahouri, le plus haut sommet de la région du Nazinon, à l’occasion de leur participation à ‘’Excursion Nahouri’’, un événement touristique et sportif organisé chaque année dans la province du Nahouri.

Les marcheurs prenaient part pour la toute première fois à cette activité qui mêle sport et découverte d’un site touristique emblématique.

Fort de 27 participants, le groupe a atteint, après des dizaines de minutes d’escalade, le sommet du Pic Nahouri, qui culmine à 447 mètres d’altitude.

Des milliers de participants, venues de divers horizons du Burkina Faso et de pays voisins dont le Ghana, ont aussi participé à l’événement qui coïncide avec la 3e édition de la Grande saison du tourisme interne au Burkina Faso.

‘’Excursion Nahouri’’ est un évènement annuel qui allie activité physique et promotion du tourisme local. Il se tient régulièrement le dernier samedi du mois de juillet.

Le club ‘’marche sportive de Manga’’ regroupe plus de 200 membres issus de toutes les catégories socioprofessionnelles de la ville de Manga. Chaque samedi, ils parcourent la distance de 15 kilomètres au minimum, entre Manga et Sakouilga, dans un souci de bien-être mental et physique.

Agence d’Information du Burkina

