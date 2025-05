Burkina-Nayala-Éducation-Sport

Nayala/OSCEP : Toma est champion de la province de l’ édition 2025

Toma, 17 mai 2025 (AIB)- L’Organisation du Sport, de la Culture et des Loisirs à l’École Primaire (OSCEP) a organisé samedi, la finale provinciale du match de football opposant Toma à Gossinan sous le thème « le sport et la culture, véritables facteurs d’épanouissement et de résilience des scolaires dans le contexte d’insécurité. »

À l’issue du temps additionnel, l’équipe de Toma s’est imposée 1-0 contre Gossina sur le terrain en face du maquis Relwindé Plus.

Les équipes participantes ont reçu des récompenses telles des enveloppes et des équipements sportifs.

Le président du comité d’organisation, Abdoulaye Garané, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de l’événement.

Il a aussi souligné l’importance du sport et de la culture dans la vie quotidienne des élèves, surtout dans ce contexte d’insécurité.

Le représentant du chef coutumier, Remi Toé, a ouvert la cérémonie en remerciant les autorités provinciales pour leur soutien à l’organisation de cette journée.

Le parrain de l’événement, abbé Jean Paulin Ki, et par ailleurs enseignant chercheur à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, a salué l’engagement des participants et a promis la somme de dix mille francs au premier buteur de la partie, sept mille cinq cents francs au second buteur et cinq mille au troisième.

Le Directeur Provincial de l’Éducation Préscolaire Primaire et Non Formelle, Thomas Garané, a évoqué le courage des organisateurs face à l’insécurité, mettant en avant le rôle du sport et de la culture comme outils d’éducation et de cohésion sociale.

Quant au Haut-commissaire de la province, Honoré Frédéric Paré, il a félicité les jeunes pour leur talent et leur esprit de compétition, insistant sur l’importance de la culture et du sport dans le développement de la jeunesse.

Cette finale a non seulement célébré le sport et la culture, mais a également renforcé les liens communautaires et l’espoir d’un avenir meilleur pour la province du Nayala.

Agence d’information du Burkina