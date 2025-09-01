Burkina-Faso-Sourou-Nayala-Toma-Montée-Couleurs.

Nayala/Montée des couleurs : le directeur de la police appelle à l’unité dans la lutte contre le terrorisme

Toma, 1er septembre 2025 (AIB) – Les corps constitués de la province du Nayala ont sacrifié lundi à la traditionnelle montée des couleurs dans l’enceinte de la Direction provinciale de la Police nationale (DPPN). La cérémonie a été marquée par des appels à l’unité et à la solidarité dans la reconquête du territoire national.

« Seul on est fort, mais ensemble on est invincible », a rappelé le directeur provincial de la Police nationale, Ganam Abdoul Aziz, avant d’inviter les citoyens à l’unité et à la solidarité dans la lutte contre le terrorisme.

Il a également rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour les sacrifices consentis en faveur de la réinstallation des villages, de la réouverture des écoles et des services sociaux de base, et a exprimé sa gratitude aux bonnes volontés qui appuient sans hésiter les efforts de sécurisation.

Les populations ont également été saluées pour leurs prières et invocations en faveur du retour de la paix et de la stabilité au pays, et invitées à rester engagées aux côtés des FDS.

Prenant la parole à son tour, le haut-commissaire du Nayala, Honoré Frédéric Paré, a félicité la Police et l’ensemble des forces constituées pour le travail accompli au quotidien.

Il a indiqué que plusieurs communes et villages ont déjà été réinstallés grâce à l’action conjointe des FDS, des VDP et des populations, et espère que d’ici fin 2025, tous les villages de la province seront libérés.

M. Paré a également invité les populations à accompagner et à collaborer davantage avec les forces de sécurité afin de vaincre l’ennemi.

Il a exhorté les travailleurs et les corps constitués à redoubler d’ardeur dans leurs tâches quotidiennes et à soutenir les initiatives présidentielles en cours.

Le haut-commissaire a enfin annoncé la sortie des nouveaux bacheliers en immersion patriotique au Lycée provincial du Nayala, prévue le 9 septembre 2025. Une cérémonie officielle qui réunira toutes les forces vives de la province est prévue à cet effet

Agence d’Information du Burkina

