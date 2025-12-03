Burkina-Sourou-Nayala-Education

Nayala: L’inspecteur Bruno Ky prône une gestion solidaire et rigoureuse de la CEB de Toma

Toma, le 2 déc. 2025 (AIB) – Le chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Toma, Bruno Ky, installé dans ses fonctions le 24 novembre dernier, a tenu ce mardi une rencontre de prise de contact avec l’ensemble de ses collaborateurs au cours de laquelle, il a affiché sa volonté d’instaurer une gestion à la fois solidaire et rigoureuse au sein de l’inspection.

Cette rencontre d’échange visait à poser les bases d’un fonctionnement solidaire et efficace pour atteindre les objectifs assignés à l’inspection.

Les responsables des services de l’encadrement, de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, des examens et concours, des statistiques, de l’éducation inclusive ainsi que le secrétariat étaient présents pour cet échange.

L’inspecteur Ky a insisté sur le principe de continuité et d’amélioration, affirmant que le nouveau système ne vient pas « inventer la route », mais s’inscrire dans une dynamique de progression, axée sur l’efficacité, la cohésion et la rigueur administrative.

Il a souligné la nécessité de disposer d’une équipe solide, capable de répondre en temps réel aux sollicitations du ministère, notamment en matière de collecte et de remontée statistique.

Le responsable du service des ressources humaines, Godefroi Roland Ki-zerbo, a rappelé l’importance de la confidentialité dans le traitement des dossiers administratifs, notamment ceux liés aux affectations et concours, afin d’éviter toute divulgation prématurée.

Plusieurs agents ont partagé les défis rencontrés dans leurs services respectifs, liés à la charge de travail, à la disponibilité des outils numériques, aux règles administratives et à la coordination. Le principe de solidarité entre services a été réaffirmé comme un gage d’efficacité.

Le service des statistiques, représenté par Tigiane Antoine Ki, a souligné la nécessité d’un mécanisme adapté pour concilier ses missions internes et ses activités parallèles de correspondant de l’AIB, tout en garantissant la fiabilité des données. La question d’un document officiel autorisant ses déplacements hors service a également été évoquée pour lever toute ambiguïté administrative.

Des propositions ont été faites pour mettre en place un suivi hebdomadaire des dossiers, organiser la classification numérique et physique des archives et anticiper les échéances trimestrielles et annuelles.

En clôture, l’inspecteur Bruno Ky a remercié le personnel pour son engagement et sa disponibilité, rappelant que les maîtres-mots de sa vision sont solidarité, transparence et engagement.

Agence d’information du Burkina

KTA/bak