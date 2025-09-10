Burkina-Sourou-Immersion-Patriotique-Obligatoire-Clôture

Nayala : « l’Immersion Patriotique est une école de vie et une expérience unique », (immergé)

Toma, 9 septembre 2025 (AIB)- La représentante des immergés du Nayala, Koala Freshnel a indiqué hier mardi que l’immersion patriotique obligatoire est une école de vie et une expérience unique qui inculque le civisme, la discipline, la solidarité, le respect mutuel et l’esprit de sacrifice.

Le représentant des immergés, Koala Freshnel s’exprimait lors de la clôture de la première cohorte de l’immersion patriotique obligatoire de la province du Nayala, tenue mardi 9 septembre 2025 en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires, ainsi que les parents et la population.

Il a témoigné la reconnaissance de ses camardes immergés aux autorités provinciales, aux Forces de défense et de sécurité (FDS), aux formateurs, encadreurs et parents.

Au total, 524 bacheliers, dont 277 filles et 247 garçons, ont pris part à cette formation instituée par décret du 24 juin 2025, conformément à la décision du Conseil des ministres du 2 mai 2025.

La clôture a été marquée par l’arrivée du drapeau, l’exécution de l’hymne de la victoire et la revue des troupes par le commandant de la place d’armes de Toma capitaine Zalé.

Elle a été rythmée par plusieurs démonstrations. Les immergés ont présenté des gestes de secourisme, notamment la mise en position latérale de sécurité d’une victime inconsciente et les conduites à tenir face à des départs de feu domestiques.

Ils ont également exécuté des Techniques d’Intervention Opérationnelles Rapprochées (TIOR), simulant la neutralisation de bandits ou l’usage de bâtons de défense. Ces mises en situation ont illustré les enseignements pratiques reçus auprès des FDS durant la formation.

« Nous repartons grandis, armés de valeurs essentielles que nous mettrons en pratique au service de notre province et de notre cher pays, le Burkina Faso », a affirmé le commandant Zalé.

Le Haut-commissaire du Nayala, Honoré Frédéric Paré, a salué l’engagement de toutes les forces vives ayant contribué au bon déroulement de cette première édition.

Il a rappelé que l’objectif de l’immersion patriotique est d’« inculquer à la jeunesse burkinabè une prise de conscience pour servir et défendre la patrie ». Malgré certaines difficultés logistiques, a-t-il reconnu, la session de Toma s’est déroulée dans un esprit de sacrifice et d’engagement.

M. Paré a exhorté les participants à ne jamais trahir la mère patrie », avant de remercier particulièrement le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l’introduction de l’immersion patriotique obligatoire dans le cursus académique.

Le proviseur du lycée provincial du Nayala et président du centre d’immersion, Ki Nestor Judicaël, a invité les jeunes à « garder jalousement les valeurs acquises et en faire un flambeau pour illuminer leur parcours académique, professionnel et citoyen ».

Un parent présent à la cérémonie, impressionné, a confié sous anonymat : « Ce que les forces de sécurité ont montré à ces enfants, ce sont de vraies valeurs pour leur vie de toujours. »

La remise symbolique des attestations de participation a constitué l’un des temps forts de la journée. Chaque immergé repart avec un document officiel attestant de son engagement et de sa réussite à l’issue du programme.

La cérémonie s’est clôturée par une parade militaire. Les différentes compagnies, venues du 23e Bataillon d’intervention rapide, de la Police nationale et d’autres corps, ont défilé en l’honneur des immergés et du public.

