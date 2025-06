Burkina-Toma-Examens-Scolaires-Session 2025

Nayala: Les candidats au CEP reçoivent des encouragements des autorités provinciales

Toma, 3 juin 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Nayala, Honoré Frédéric Paré accompagné du Directeur Provincial de l’Enseignement Préscolaire Primaire et Non Formelle, a exprimé mardi son soutien aux candidats au CEP et à l’entrée en 6e ,session de 2025, au centre Mère Térésa de Toma.

Le Haut-commissaire de la province du Nayala, Honoré Frédéric Paré a invité les élèves à rester calmes et à se concentrer sur les connaissances acquises, leur rappelant de ne pas céder à la panique.

Il a également insisté sur l’importance de la confiance en soi et a exhorté chaque candidat à éviter la tricherie.

Le Haut-commissaire a saisi l’occasion pour appelé les examinateurs à respecter la réglementation en vigueur pour garantir le bon déroulement des examens.

2139 candidats dont 1091 garçons et 1048 filles vont à l’assaut de leur premier diplôme scolaire, répartis dans 19 salles de classe et 13 centres d’examen pour 4 jurys à travers la province, le Directeur provincial, Garané Thomas.

Il a également mentionné que 53 candidats étaient absents, dont 20 filles et 33 garçons, laissant 2089 candidats présents pour cette session.

Agence d’information du Burkina

Tak/yos