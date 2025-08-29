BURKINA-NAYALA-SANTE-PLAIDOYER-VACCINATION-PALUDISME

Nayala : Les acteurs locaux engagés pour la vaccination contre le paludisme.

Toma, 28 août 2025 – (AIB)- Le Centre de lecture publique et d’animation culturelle (CELPAC) de Toma a abrité jeudi, un atelier de plaidoyer pour l’introduction du vaccin antipaludique dans le district sanitaire. La rencontre, présidée par le secrétaire général de la province du Nayala, représentant le haut-commissaire, a réuni les autorités locales, agents de santé, leaders communautaires pour les mobiliser à réussir cette nouvelle étape dans la lutte contre le paludisme.

Dans son allocution, le secrétaire général de la province, Adama Diallo, a salué les efforts consentis par les acteurs de la santé pour assurer la continuité du service public malgré les difficultés sécuritaires et a rappelé l’ampleur du défi.

« En 2024, plus de 10,8 millions de cas de paludisme ont été enregistrés dans les formations sanitaires du Burkina Faso, entraînant 3 523 décès. Les enfants de moins de cinq ans restent les plus touchés, représentant près de 30% des cas et plus de 60% des décès », a-t-il souligné.

Face à cette situation alarmante, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a décidé de renforcer ses stratégies. Dès février 2024, le vaccin RTS,S/AS01 a été introduit dans le Programme élargi de vaccination (PEV) dans 27 districts prioritaires répartis dans sept régions.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande également l’utilisation du vaccin R21/Matrix-M, ce qui constitue une avancée historique dans la lutte contre cette maladie.

Au cours de l’atelier, le responsable de la prévention par la vaccination, Samaté Tiéré , a expliqué que le paludisme est une maladie infectieuse grave causée par le parasite Plasmodium falciparum, transmis par la piqûre de moustiques anophèles femelles infestés.

Il a rappelé que la maladie, bien que curable, peut entraîner la mort dans les 24 heures en l’absence de traitement. Les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes sont les plus vulnérables.

Selon M. Samaté Tiéré, le succès de l’introduction du vaccin dépend de l’engagement des autorités, associations, médias et agents de santé. Il a insisté sur l’importance de dissiper les craintes et rumeurs autour de la vaccination, et de diffuser des messages clairs dans les lieux de culte et au sein des communautés. Depuis le lancement le 24 août dernier, près de 602 enfants ont déjà été vaccinés dans le district.

Le responsable du suivi-évaluation, Dr Sanfo Saïdou a, pour sa part, présenté la situation épidémiologique du district sanitaire de Toma qui compte 37 formations sanitaires et sont confrontées à des contraintes liées au contexte sécuritaire, au manque de personnel et à l’insuffisance de moyens logistiques.

Le médecin chef de district, Dr Sissao Arouna, a invité les femmes du Nayala à fréquenter régulièrement les formations sanitaires pour protéger la vie de leurs enfants.

Pour l’Équipe cadre du district sanitaire (ECD), l’arrivée de ce vaccin constitue un tournant important. Il vient renforcer les autres moyens de prévention déjà existants, dans un contexte où le paludisme demeure la première cause de consultation et de décès chez les enfants de moins de cinq ans.

Le schéma vaccinal prévoit quatre doses pour les enfants de 5 à 23 mois, administrées aux 5ᵉ, 6ᵉ, 7ᵉ et 15ᵉ mois.

L’introduction du vaccin antipaludique dans le Nayala marque ainsi une étape décisive dans la lutte contre une maladie qui continue de faire des ravages. Les participants se sont engagés à relayer le message auprès des communautés afin que chaque enfant concerné bénéficie de cette protection supplémentaire.

Agence d’information du Burkina

KTA/bbp/ata