Burkina-Nayala-Culture-Festival-Konkoun

Nayala : Le top de départ de la quatrième édition du Festival Konkoun lancé

Toma, 7 juin 2025 (AIB)- Les lutteurs du Nayala et d’autres contrées du Burkina Faso ont envahi ce samedi, l’arène de lutte du Centre de Lecture publique et d’Animation culturelle (CELPAC) pour le coup d’envoi de la quatrième édition du festival Konkoun.

Placée sous le thème « S’unir autour de la culture pour bâtir une nation de paix et de prospérité : rôle et place des acteurs pour dynamiser le secteur », cette édition met en avant l’importance de la culture dans le développement national.

Au total, Environ 121 lutteurs sont prêts à s’affronter dans diverses catégories et une moto dame de marque Apsonic X-Plus-1, d’une valeur de 500 000 F CFA sera offerte au vainqueur de la catégorie open.

Les combats par catégories ont débuté ce matin à 10h, tandis que les finales se dérouleront dimanche 8 juin 2025, à partir de 15h30.

Par ailleurs, les spectateurs et sportifs auront l’opportunité d’acheter des produits forestiers non ligneux et d’autres articles grâce aux transformatrices locales présentes sur le site.

Cette 4e édition se tient sous les patronages du ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Mikaïlou Sidibé, et du ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Elle est présidée par le haut-commissaire de la province du Nayala, Honoré Frédéric Paré et elle bénéficie également des parrainages du directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, le commandant Karim Souabou, et du chef de bataillon, le commandant Ousseni Koswendé Zida.

Agence d’information du Burkina