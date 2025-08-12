Burkina-Nayala-Toma-Veille-Citoyenne-Curage-Caniveaux

Nayala: La veille citoyenne poursuit le curage des caniveaux à Toma

Toma, le 2 août 2025 (AIB) – La veille citoyenne du Nayala a mené, tôt dans la matinée du samedi 2 août 2025, une opération de curage des caniveaux dans la ville de Toma. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions citoyennes pour l’assainissement et la prévention des inondations en cette période hivernale.

Sous la supervision du président de la veille citoyenne, Jean Noël Foro, et du président du Collectif national pour la Refondation (CNR), Thierry Ky, les membres ont entamé les travaux dès 6 heures.

Le curage a concerné le tronçon allant de la pharmacie Nayala jusqu’au carrefour du « stop » qui traverse la route nationale N°21 menant à la mairie de Toma.

Des commerçants ont apporté leur soutien en mettant à la disposition des tricycles et des conducteurs pour assurer l’évacuation des boues et des déchets. Plusieurs bonnes volontés ont également contribué financièrement pour accompagner l’initiative.

L’opération a pris fin aux environs de 11 heures après plusieurs heures d’efforts collectifs. Cette action vise selon les organisateurs à maintenir la propreté de la ville et à préserver la santé publique, en réduisant les risques liés aux eaux stagnantes.

Les membres de la veille citoyenne ont invité les habitants de Toma à se joindre à ces efforts pour faire de la cité une ville propre et accueillante

Rendez-vous est donné le samedi 9 août 2025, pour la prochaine séance, afin de poursuivre les travaux d’assainissement le long de la nationale N°21.

Agence d’information du Burkina

ATK/bak