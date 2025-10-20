Burkina-Nayala-Sécurité-JNEPC-Police-Nuit

Nayala : La police de Toma renforce la sécurité nocturne

Toma, 14 oct. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la célébration des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, le Directeur provincial de la Police nationale (DPPN) du Nayala, l’inspecteur de police Abdoul Rasmané Ganam, a lancé, dans la nuit du mardi 14 octobre 2025, une opération spéciale dénommée « police de nuit ». L’initiative vise à renforcer la sécurité des populations et de leurs biens dans la ville de Toma.

Sous la coordination du lieutenant Dabiré Abdoul Kassoum, douze agents de police et cinq Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont été mobilisés pour cette mission qui s’étend jusqu’à cinq heures du matin.

Le DPPN Ganam Abdoul Rasmané a procédé au briefing des équipes, en insistant sur l’objectif principal : « remplacer le vide laissé par la population la nuit et permettre aux citoyens de dormir paisiblement ».

Pour lui, il s’agit avant tout d’occuper les zones à faible luminosité et à risque afin d’éviter les cambriolages et les agressions nocturnes. Le DPPN a insisté sur le professionnalisme, la prudence et la courtoisie. L’usage de l’arme, a-t-il rappelé, n’est autorisé qu’en cas de légitime défense, et tout comportement de nature à ternir l’image de la police est proscrit.

Le commissaire central de police de Toma a, pour sa part, indiqué que la mission consiste à prévenir les infractions, à réduire les actes d’incivisme routier et à renforcer la confiance entre les forces de sécurité et les citoyens. Des contrôles d’identité, des vérifications de documents et la surveillance des lieux réputés criminogènes ont été effectués durant la nuit.

Au cours de cette opération, Douze motos ont été saisies et deux individus sans pièces d’identité ont été interpellés et conduits au commissariat central.

Des habitants, à l’image de M. Ouattara Sidiki, enseignant, ont salué l’initiative : « Ce contrôle permet de tamiser les populations et de distinguer les délinquants des honnêtes citoyens. »

Avec cette opération de « police de nuit », la direction provinciale de la Police nationale du Nayala entend instaurer un climat de sérénité et de confiance, pour que les habitants de Toma puissent « se reposer et se réveiller paisiblement ».

