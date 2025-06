Burkina-Nayala-Education-Fonds-Soutien-Patriotique

Nayala : La Communauté éducative réunit 868 000 F CFA pour le fonds de soutien patriotique

Toma, 2 juin 2025 (AIB)- Le directeur Provincial de l’Enseignement Préscolaire Primaire et Non Formelle a remis une quittance de 868 000 pour le fonds de soutien patriotique ce lundi au Haut-commissaire de la province du Nayala a l’issue d’une collecte réalisée entre le 28 mars et le 9 avril 2025 lors des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

L’inspecteur de l’enseignement du premier degré, Thomas Garané, a souligné l’importance de la transparence sur l’utilisation de cette contribution et a exprimé la nécessité d’informer tous les acteurs des destinations de ces fonds.

Le haut-commissaire de la province du Nayala, Honoré Frédéric Paré, a salué cette initiative tout en reconnaissant l’engagement des acteurs du système éducatif.

Il a également félicité la communauté éducative pour son dévouement à l’éducation des enfants, malgré les défis rencontrés à l’issue de la délocalisation de certaines écoles des zones à fort défis sécuritaires.

M. Paré a affirmé que la mobilisation du fonds est un signe de résilience face au terrorisme et un soutien à l’engagement collectif pour le développement du Burkina Faso.

Il a par ailleurs remercié tous les participants et encouragé la communauté à soutenir les candidats tout au long de l’année scolaire et a formulé des souhaits de succès aux candidats aux différents examens scolaires qui se tiennent dans le pays, tout en rassurant que le geste sera transmis aux autorités de la transition.

Agence d’information du Burkina