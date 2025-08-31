Burkina-Sourou-Nayala-Sport-Volley-ball-Festival-Konkoundouin

Nayala/Festival Konkoundouin : L’AS Germinal sacré champion du tournoi de volleyball

Toma, 30 août 2025 – (AIB) – La première édition du festival Konkoundouin de volley-ball, tenue du 29 au 31 août 2025 sur le plateau omnisport de Toma, a connu son apothéose avec le sacre de l’AS Germinal de Koudougou, vainqueur de la finale disputée le 30 août contre l’AS Nayala.

La finale de volleyball du festival a tenu ses promesses avec une opposition de qualité entre l’AS Germinal de Koudougou et l’AS Nayala. Portée par son efficacité au service et une défense solide, l’AS Germinal s’est imposée au terme d’un match disputé, en remportant les deux balles de set à 25 contre 19 et 25 contre 20.

Des distinctions individuelles ont décernées aux joueurs dont le prix du meilleur central (AS Nouna), celui du meilleur passeur (AS Germinal), le prix du meilleur défenseur (AS Nayala) et la récompense du meilleur joueur du tournoi.

Une mention spéciale a été décernée à la seule joueuse ayant pris part à la compétition.

Selon le président du comité d’organisation, Tuina Bagassi, l’objetif du festival qui est de raffermir la résilience et promouvoir la cohésion sociale entre populations, FDS et VDP est atteint.

Le promoteur du festival, M. Toé Théophile, a exprimé sa joie de voir son initiative se concrétiser. « Le plus important, c’est que le sport gagne et que la cohésion sociale soit renforcée dans le Nayala », a-t-il dit.

Quant au président de la cérémonie, le Haut-commissaire Honoré Frédéric Paré, il a remercié les Forces de défense et de sécurité pour leur engagement qui permet la tenue sereine de telles activités.

« Le gouvernement encourage ce genre d’initiatives qui contribuent au vivre-ensemble. Nous resterons aux côtés du promoteur pour la promotion du volley-ball dans la province », a-t-il assuré.

Placée sous le parrainage du commandant Soabo Karim la compétition a mobilisé sept équipes venues de Koudougou, Nouna, Dédougou et Toma.

La cérémonie d’ouverture et la finale se sont déroulées en présence de plusieurs autorités administratives, coutumières, religieuses et militaires.

Le représentant du parrain, Boro Mathieu, a pour sa part félicité les organisateurs et transmis les encouragements de son mandant, empêché.

Les organisateurs ont promis de renforcer la préparation des prochaines éditions pour en faire un rendez-vous incontournable du sport et de la cohésion sociale dans le Nayala et la Boucle du Mouhoun.

Agence d’information du Burkina

TAK/yos