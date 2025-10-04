BURKINA-NANDO-CULTURE-SEMAINE-REGIONALE-LANCEMENT

Nando : lancement Semaine régionale de la culture : un tremplin pour la créativité

Koudougou, 2 oct. 2025 (AIB) – La Semaine régionale de la culture (SRC) a officiellement été lancée ce jeudi à Koudougou, lors d’une cérémonie tenue dans la salle de banquet de la mairie, a constaté l’AIB.

Cet événement s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour la promotion de la créativité et le renforcement du patrimoine culturel régional.

Présidée par le gouverneur de la région Adama Yves Béré, la cérémonie a réuni de nombreuses personnalités notamment la directrice générale de la SRC Christiane Sanon/Coulibaly, les autorités régionales, les chefs coutumiers et religieux ainsi que le co-parrain de l’événement, Koudbi Koala.

Dans son discours, le gouverneur Béré qui est également président du comité d’organisation et représentant le patron de l’événement, Bassolma BAZIE (Président de la commission nationale de la confédération de l’AES), a souligné que la SRC s’inscrit dans une stratégie visant à « renforcer la créativité et la production de talents ».

Il a exhorté l’assemblée à persévérer pour léguer le « grand patrimoine » laissé par les ancêtres aux futures générations.

Le gouverneur a, par ailleurs, remercié les acteurs culturels et a vivement invité les artistes à faire preuve d’une « urgente discipline » et d’un « esprit de fraternité ».

La directrice générale de la SRC, Christiane Sanon/Coulibaly, a présenté les innovations majeures de cette édition. Il s’agit entre autres du calendrier de la SRC, désormais fixé au mois de septembre pour accorder aux artistes un temps de préparation accru, du nombre de disciplines artistiques ouvertes à la diaspora qui passe de trois à cinq, et le fait que les candidats devront désormais obtenir une note minimale de 14/20 pour se qualifier dans les disciplines des arts de scène et de la création.

Le porte-parole des parrains, Koudbi Koala, a salué l’initiative du ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, et a insisté sur l’importance de cette manifestation pour la communauté artistique. Il a lancé un appel à la population de Nando pour qu’elle s’implique pleinement dans les activités et soutienne les artistes.

La cérémonie marque le début d’une semaine foisonnante d’activités culturelles. Au total, ce sont 37 troupes et ensembles artistiques, 14 candidats dans la discipline « 18 Mains en art culinaire », et 99 sportifs traditionnels qui sont attendus pour animer cette édition de la semaine régionale de la culture.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA