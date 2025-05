BURKINA-CENTRE-OUEST-COMMUNE-DÉVELOPPEMENT-LOCAL-CONCERTATION

Nandiala/développement local : la cohésion sociale et la sécurisation foncière au cœur des débats

Nandiala, 15 mai 2025 (AIB) – La salle polyvalente de la mairie de Nandiala dans la région du Centre-Ouest, a accueilli le mardi 13 mai, un cadre de concertation communal sur la cohésion sociale, la sécurisation foncière et l’assainissement, pour le développement local, a constaté l’AIB.

Initiée par la délégation spéciale de la commune, cette rencontre a rassemblé divers acteurs locaux, allant des chefs de villages et présidents des Conseils villageois de développement (CVD) aux représentants d’associations, en passant par les services déconcentrés de l’Etat et les partenaires au développement.

L’objectif principal de ce cadre de concertation était de créer un espace de dialogue et d’échanges entre les parties prenantes sur ces enjeux majeurs. Il s’agissait également de rendre compte des actions menées par la délégation spéciale et de recueillir les propositions et suggestions de la population afin d’orienter les futures décisions du conseil municipal.

Caroline Bassono, cheffe du projet Terroirs d’une ONG active dans la commune, a souligné l’importance de cette initiative : « vu la thématique du cadre de concertation qui concerne les questions de sécurisation foncière et de cohésion sociale, nous avons jugé très opportun de pouvoir accompagner la commune afin de sensibiliser les populations sur ces thématiques essentielles qui concourent aux objectifs globaux du projet ».

Elle a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les populations de s’impliquer activement dans les projets de développement pour en maximiser les bénéfices et potentiellement attirer des financements supplémentaires.

La présidente de la délégation spéciale communale de Nandiala, Aminata Diallo, a exprimé sa satisfaction à l’issue de la rencontre. « Après la tenue de ce cadre de concertation, c’est un sentiment de joie qui m’anime et je tiens à remercier les partenaires NITIDAE, tout en saluant leur engagement et leur dévouement sur le terrain », a-t-elle dit.

Il est prévu d’organiser ce type de rencontres au moins deux fois par an, afin de maintenir un dialogue permanent avec la population.

Pour le chargé de projet à NITIDAE Moussa Bingbouré, « cette journée de dialogue à Nandiala a permis de renforcer les liens entre les différents acteurs et de susciter un engagement renouvelé en faveur de la cohésion sociale et de la sécurisation foncière, des piliers essentiels pour un développement local harmonieux et durable », ajoutant que « les propositions recueillies lors de cette rencontre devraient guider les actions futures de la commune, plaçant les besoins et les aspirations des populations au cœur des priorités ».

La cheffe du projet OKDB-Terroirs, Caroline Bassono, a quant à elle, rassuré quant à la poursuite des activités en cours, notamment l’aménagement de sites maraîchers, et l’intégration de nouveaux villages d’intervention dans les mois à venir.

Pour rappel, NITIDAE est l’ONG qui met en œuvre le projet, en consortium avec APAD Sanguié, CERDE et INADES Formation. Ce projet, financé par l’Union Européenne à hauteur de 5 millions d’euros pour une durée de 4 ans (2024-2027), est mis en œuvre dans 9 villages des provinces du Sanguié et du Boukiemdé.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA