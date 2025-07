BURKINA-NAMENTENGA-PROMOTION-SPORT-

Namentenga: Une séance d’aérobic pour favoriser le brassage de la population

Boulsa, 28 juil. 2025 (AIB)- Le directeur provincial des Sports, de la jeunesse et de l’emploi du Namentenga, Joseph Sawadogo a animé une séance d’aérobic le 24 juillet 2025 à Boulsa avec les forces vives de la province pour marquer le top de départ de la pratique du sport collectif tous les jeudis soirs à tour de rôle dans les services. L’objectif visé à travers le sport consiste à favoriser le brassage de la population.

« Le sport procure la santé à l’homme. Il constitue un facteur de résilience, de brassage et de cohésion sociale », a indiqué le Haut-commissaire, Adama Conseiga .

Autorités administratives, coutumières, religieuses , militaires et paramilitaires, responsables d’associations et amateurs du sport ont répondu présents le jeudi 24 juillet 2025, à l’invitation du directeur provincial des Sports, de la jeunesse et de l’emploi du Namentenga Joseph Sawadogo pour la séance d’aérobic sur la place de l’ex aérodrome de Boulsa .

Pendant une heure, les participants ont mimé les gestes du coach qui est le premier responsable provincial en charge des Sports.

« Je souhaite que la pratique de l’aérobic se fasse tous les jeudis soir à partir de 16h de façon tournante dans des services clôturés », a fait M. Sawadogo.

