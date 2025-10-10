BURKINA-NAMENTENGA-SOUTIEN-UNITE-GUEPARD

Namentenga/Solidarité : Le village de Kouboubilin offre 100 000 FCFA à l’unité Guépard

Boulsa, 10 oct. 2025 (AIB)- Une délégation du village de Kouboubilin, dans la province du Namentenga, conduite par le leader, Sibiri Ousmane Sawadogo a remis le vendredi 10 octobre 2025, la somme de 100 000 FCFA au Haut-commissaire, Adama Conseiga au profit de l’unité Guépard de Boulsa. Le geste dudit village consiste à soutenir l’unité Guépard dans ses efforts de reconquête du territoire national.

« Nous sommes des Burkinabè et tous les filles et fils du pays ne doivent pas rester insensible à ce qui se passe au Burkina Faso. Nous apportons cette modeste contribution de 100 000 FCFA pour soutenir nos forces combattantes au regard de la situation difficile que traverse notre pays », a affirmé le porte-parole de la délégation, Sibiri Ousmane Sawadogo.

M. Sawadogo a souhaité que les mannes et les ancêtres du Namentenga accompagnent l’unité Guépard et les autres forces combattantes à la victoire finale.

« Nous faisons juste notre travail » a indiqué le commandant de l’unité Guépard, Gérard Sindogo.

Le commandant s’est réjoui de l’acte posé par le village de Kouboubilin, car selon lui, la population accorde de l’intérêt au travail abattu sur le terrain.

Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a remercié le village pour son acte patriotique et les a rappelés que leur geste rentre le cadre de la 2e phase des Journées nationales d’engagement et de participation citoyenne (JEPPC) qui se tiennent du 2 au 16 octobre 2025 au Burkina.

Sibiri Ousmane Sawadogo a par ailleurs signalé que son village est à son geste après celui de 2024 avec la somme de 203 500 FCFA.

Il convient de noter que Kouboubilin est un village situé à 10 km de la commune de Boulsa, chef-lieu de la province du Namentenga, dans la région des Koulsé.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA