Namentenga : Les occupants de l’emprise du lycée technique de Boulsa sommés de libérer les lieux

Boulsa, 14 août 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, a sommé le jeudi 14 août 2025, les habitants qui ont été construits sur le domaine du lycée technique et professionnel de Boulsa de libérer les lieux pour permettre la construction de la clôture dudit lycée.

Le haut-commissaire de la province, Adama Conseiga, a porté l’information aux occupants incriminés selon laquelle des engins lourds procéderont dans les jours à venir à la démolition des constructions concernées.

« Cette mesure vise à ne pas perdre le projet financé par la délégation spéciale régionale des Kuilsé » a indiqué le Haut-commissaire.

Pour lui, il n’y a pas d’autres choix que de procéder au terrassement des habitats concernés avec des engins lourds pour permettre au chantier de finir à bonne date.

En effet, la délégation spéciale régionale des Kuilsé a négocié et obtenu un financement pour réaliser entre autres la construire d’un garage, un bâtiment de six salles de classe, une administration et le mur de la clôture du domaine du lycée professionnel et technique de Boulsa.

A cet effet des concertations entre les propriétaires terrains, l’administration et Naaba Sonré responsable traditionnel et coutumier du canton de Boulsa, selon le Haut-commissaire, ont eu lieu pour une mise en œuvre réussie du projet.

Les Directeurs provinciaux respectivement de la police, de l’éducation préscolaire primaire et non formelle du Namentenga ont demandé aux occupants illégaux des lieux de les libérer pour permettre au projet d’avancer pour l’intérêt général et la cohésion de la région.

Selon le président de la délégation spéciale communale de Boulsa, plusieurs communiqués ont été lancés pour demander aux concernés de libérer la ligne et faciliter les travaux de l’entreprise. Au total, 16 habitats sont concernés pour le terrassement.

Agence d’information du Burkina

JBD/bbp/oo