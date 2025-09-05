BURKINA-NAMENTENGA-ARTISANAT-FORMATION

Namentenga/Formation : 35 jeunes apprenants PDI reçoivent leurs attestations de fin de stage

Boulsa, 5 sept 2025 (AIB). L’association des artisans formateurs (AAF) du Namentenga a organisé le 2 septembre 2025, une cérémonie de remise d’attestations de fin de stage d’initiation à la vie professionnelle, à 35 jeunes apprenants âgés de 15 à 35 ans dont des femmes déplacés internes et filles hôtes.

Les 35 jeunes apprenants de 15 à 35 ans qui sont des garçons, des femmes déplacés internes et des filles hôtes ont été formés par l’association des artisans formateurs (AAF) du Namentenga sur la coupe-couture, la coiffure/esthétique, le tissage/teinture, la mécanique deux roues pendant 3 mois.

Ils ont été outillés sur la menuiserie métallique, la transformation des produits locaux, le tricotage, la teinture/ tissage et l’levage.

La cérémonie de remise d’attestation de fin de stage a été présidée par le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, en présence du président de la délégation spéciale de la commune de Boulsa, Issaka Sangla, du directeur provincial de la Jeunesse et de l’emploi, Patrick Batieno et les représentants des directeurs provinciaux.

Le président de l’AAF,Jacques Ouédraogo a salué l’appui de la direction provinciale en charge de l’Action sociale et humanitaire et celle en charge de la jeunesse et de l’emploi pour leur accompagnement dans la mise en œuvre du stage.

M. Ouédraogo a remercié le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, pour sa disponibilité et a sollicité que jeunes des communes de Bouroum, de Nagbingou, de Tougouri et Yalgo bénéficient la même formation.

M. Conseiga a félicité l’AAF, dans sa dynamique de contribuer à combattre la pauvreté et a traduit sa disponibilité à soutenir l’association pour l’atteinte des buts fixés.

Le porte-parole des apprenants, Abssétou Bikenga a souhaité que chaque bénéficiaire soit équipé avec du matériel adéquat. a émis le vœu que chacun des bénéficiaires du stage soit équipé. « Avec du matériel approprié, on pourra lutter contre le chômage et la pauvreté » a-t-elle indiqué

La remise des attestations, la photo de famille et une plantation d’arbres ont marqué la fin de la cérémonie.

