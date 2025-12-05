BURKINA – NAMENTENGA – ÉDUCATION – REMISE DE FOURNITURES

Namentenga/Éducation : L’association Nasongdo soutient 100 orphelins et enfants vulnérables avec des kits scolaires

Boulsa, 4 déc. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, a présidé le 4 décembre 2025 à Boulsa la cérémonie de remise de kits scolaires et d’enveloppes financières offerte par l’association Nasongdo, pour une valeur totale de 2 900 043 FCFA, au profit de 100 orphelins et enfants vulnérables (OEV), en présence des corps constitués de la province. M. Conseiga a également remercié l’association pour ses actions inestimables en faveur du développement de la province, menées à travers la fondation CESVIUM, un centre de développement humain basé à Viareggio en Italie.

Au total, 50 orphelins et enfants vulnérables du primaire ont chacun bénéficié d’un kit scolaire et d’une somme de 5 000 FCFA, tandis que 50 autres élèves de l’enseignement secondaire, professionnel et technique ont reçu chacun un kit scolaire et la somme de 25 000 FCFA.

« Cet accompagnement, d’une valeur totale de 2 900 043 FCFA, est le fruit de notre collaboration avec la fondation Cesvium, un centre de développement humain de Viareggio en Italie, qui n’en est pas à son premier geste », a indiqué le coordonnateur de l’association Nasongdo, Pascal Godo.

Le porte-parole des bénéficiaires, Marie Madeleine Tiendrebéogo, au nom de l’ensemble des récipiendaires, a remercié l’association et ses partenaires et a promis qu’ils travailleront bien en classe afin de les satisfaire.

En remettant les kits et les enveloppes financières aux bénéficiaires, le Haut-commissaire du Namentenga, Adama Conseiga, a exprimé sa gratitude envers l’association Nasongdo qui, à travers le CESVIUM, contribue de manière inestimable à l’accompagnement de l’État dans l’atteinte de ses objectifs en matière d’éducation dans la province.

Le premier responsable de la province a souhaité que les bénéficiaires utilisent à bon escient les dons offerts par l’association.

Agence d’Information du Burkina

JBD/NO/ATA