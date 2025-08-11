Burkina-Namentenga-Sport-Camp-Vacances-Foot-Boulsa

Namentenga : Cérémonie de clôture du Camp vacances football 2025

Boulsa, 2 août 2025 (AIB)- L’ancien directeur provincial des sports, de la Jeunesse et de l’Emploi du Namentenga, Ilboudo Moussa, a présidé, le samedi 2 août 2025, la cérémonie solennelle de clôture du Camp vacances football, sous le parrainage du président de la ligue de football de la région des Kuilsé, Ousmane Zamtako.

Du 23 juin au 2 août 2025, 121 enfants se sont inscrits au camp vacances, et dont l’âge est compris entre 4 et 16 ans. Ils ont appris les fondamentaux du football, en l’occurrence les dribbles, les passes, les réceptions et les tirs et gestes techniques.

Outre les séances d’entrainements, les enfants ont été sensibilisés au respect du code de la route, au respect des ainés et à une conduite citoyenne.

Au cours de la cérémonie de clôture, les campeurs ont mis en exergue les acquis de la formation et ont exécuté le Ditanyè en mooré.

Le président du comité d’organisation, Pogsada Hermann Kafando, le représentant des parents, Sylvain Zinaba et le représentant des parrains, Pascal Ima, ont unanimement félicité les organisateurs et les partenaires techniques et financiers pour la bonne tenue de cette édition, et les campeurs pour la bonne assimilation des valeurs inculquées.

Selon le représentant des parents, Sylvain Zinaba, « Nos enfants ont été utilement occupés, ils se sont fait des amis et ont appris à vivre ensemble. Toute chose, selon moi, qui est à saluer. »

Au cours de la cérémonie, le président du centre de formation, Tinbnooma Harouna Ilboudo, a présenté son centre et les opportunités qu’il offre et aux enfants.

Des certificats de reconnaissance ont été remis aux partenaires de camp vacances 2025, des attestations et de sacs d’écoliers ont été offerts aux participants et une prise de photos a mis fin à la cérémonie.

Agence d’information du Burkina