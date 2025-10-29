Namentenga / Catastrophes : Les membres du CODESUR formés à la gestion des risques à Boulsa

Boulsa, 29 octobre 2025 (AIB) – Les membres du Conseil départemental de secours d’urgence et de réhabilitation (CODESUR) de Boulsa ont bénéficié, du 21 au 23 octobre 2025, d’une formation sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes. Cette session, facilitée par l’ONG Welthungerhilfe (WHH), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Teel Taaba. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune, Richard Godo.

Pendant trois jours, les participants, issus des différentes couches socioprofessionnelles de la commune de Boulsa, ont échangé sur les causes et les facteurs favorisant les catastrophes ainsi que sur leurs conséquences humanitaires.

Ils ont également abordé le fonctionnement du système d’alerte précoce communautaire, l’identification des actions endogènes de prévention, de préparation, de réponse et de réhabilitation.

Les discussions ont aussi porté sur la forte pression exercée par les populations, notamment les personnes déplacées internes (PDI), sur les ressources naturelles telles que le bois de chauffe.

Selon le représentant de l’ONG WHH, Théophile Bassolé, le projet vise à renforcer la cohésion sociale à travers une gestion inclusive des ressources naturelles et la prévention des conflits par des approches non violentes.

Le projet, intitulé « Promotion de la résilience et de l’intégration socio-économique des populations vulnérables dans les provinces du Kouritenga et du Namentenga », est mis en œuvre par l’Association Zood Nooma pour le Développement (AZND) dans les communes de Boulsa et Dargo. Il couvre une période de 50 mois, du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2028.

L’initiative vise notamment à faciliter l’élaboration des plans de contingence communaux de Boulsa et de Dargo pour une gestion concertée et efficace des risques de catastrophes.

À la clôture de la session, M. Bassolé s’est dit satisfait du déroulement de la formation et a félicité les participants pour leur engagement et les résultats obtenus.

Le Baloum Naaba, représentant le chef de Boulsa, a pour sa part remercié le projet pour son intervention dans le Namentenga. Le premier vice-président de la délégation spéciale, Richard Godo, accompagné du directeur provincial en charge de l’Action humanitaire, Noregma Ouédraogo, a souhaité « bon vent » au projet.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

JBD/NO/ATA