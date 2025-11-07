BURKINA-NAMENTENGA-VACCINATION-POLIOMYELITE-VITAMINE

Namentenga : 123 655 enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite

Boulsa, 7 nov. 2025 (AIB) – Du vendredi 7 au lundi 10 novembre 2025, 123 655 enfants âgés de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite dans le district sanitaire (DS) de Boulsa et de Tougouri. Cette campagne est couplée aux Journées de vaccination à la vitamine A+ (JVA+).

Selon le chef du service de la prévention par la vaccination du district sanitaire de Boulsa Rasmani Zagré, « la surveillance épidémiologique nationale a permis de détecter un cas de poliomyélite dans la région du Gourma. C’est ce qui justifie l’organisation de cette campagne dans 26 des 70 districts sanitaires que compte le Burkina Faso », a-t-il indiqué lors d’une rencontre avec la presse.

Pour cette campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée aux JVA+, 47 953 enfants âgés de 0 à 59 mois sont ciblés dans le district sanitaire de Boulsa, contre 75 702 enfants pour le district sanitaire de Tougouri.

Les journalistes présents à la rencontre ont obtenu des réponses satisfaisantes concernant la stratégie à mettre en œuvre dans les zones à fort défi sécuritaire.

Ils ont également abordé certaines rumeurs liées à la vaccination et proposé des stratégies de communication afin de favoriser une forte mobilisation dans les districts de Boulsa et de Tougouri.

Par ailleurs, les enfants âgés de 6 à 59 mois seront dépistés de la malnutrition, tandis que ceux de 12 à 59 mois bénéficieront d’une supplémentation en vitamine A et de l’administration d’albendazole.

Le chef du service de la promotion de la santé, Sidyetba Mahamadi Nazé, a, au nom du médecin-chef du district sanitaire de Boulsa, remercié les journalistes pour leur disponibilité et leurs précieuses contributions à l’amélioration de l’état de santé des populations.

Agence d’information du Burkina

