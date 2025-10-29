Nakambé : Le SARA crée une académie pour réfléchir sur les enjeux de l’artisanat

Tenkodogo, (AIB) – En marge du Salon régional de l’artisanat du Nakambé (SARA) 2025, s’est ouverte ce mercredi 29 octobre à Tenkodogo la première édition de l’Académie du SARA. Cette initiative du Comité national d’organisation (CNO) vise à renforcer les capacités des acteurs du secteur artisanal à travers des échanges, des formations et des partages d’expériences.

Dans son discours d’ouverture, le Directeur général du SIAO, Éric Bassolé, a salué la mobilisation des participants et expliqué que cette innovation marque « une nouvelle ère de professionnalisation et de valorisation du savoir-faire artisanal ».

Selon lui, après quatre éditions consacrées principalement aux expositions, « il était nécessaire de créer un espace d’échanges techniques et de formation pratique » pour permettre aux artisans de mieux faire face aux exigences du marché.

Les communications ont porté sur des thèmes tels que les stratégies commerciales, la labellisation, la digitalisation, l’exportation et l’accès au marché. Des experts du Centre national de la propriété industrielle (CNPI) et de l’Agence pour la promotion des exportations du Burkina (APEX-B) ont animé ces sessions, suivies de partages d’expériences d’acteurs du terrain.

L’Académie a également intégré un volet social à travers une communication du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) sur l’impact de l’extrémisme violent sur le dialogue communautaire et le commerce transfrontalier.

Cette intervention a permis de sensibiliser les participants sur la nécessité de préserver la cohésion sociale, facteur essentiel du développement économique et du dynamisme de l’artisanat.

Le choix d’associer des écoles professionnelles et des jeunes apprenants traduit la volonté du SARA de favoriser la transmission des savoirs et des techniques en lien avec l’innovation.

En clôturant la cérémonie, le Directeur général du SIAO a invité les participants à faire de cette Académie « un cadre d’apprentissage, de réseautage et de réflexion ».

Il a exprimé le souhait que les conclusions issues des travaux contribuent à renforcer la compétitivité des produits artisanaux burkinabè sur les marchés national et international.

Avec l’Académie du SARA, le Burkina Faso amorce une nouvelle dynamique de renforcement des compétences et de valorisation du secteur artisanal.

Agence d’information du Burkina

SM/yos