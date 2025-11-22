Burkina-Solidarité-Dèmè Sira-Message

Nakambé : Le Dima de Zoungrantenga appelle à une solidarité renforcée pour la campagne « Dèmè Sira »

Tenkodogo, (AIB) – Dans le cadre du mois de solidarité « Dèmè Sira », le Directeur régional de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale du Nakambé, Boukaré Zabsonré, accompagné des médias locaux, a procédé à l’enregistrement du message de Sa Majesté Naaba Guiguempolé, Dima de Zoungrantenga et Roi de Tenkodogo. À travers ce message, le Dima invite les populations à renforcer la solidarité face aux défis sécuritaires et humanitaires.

La campagne nationale de solidarité « Dèmè Sira », initiée par le ministère en charge de l’Action humanitaire, vise à promouvoir la solidarité selon les réalités socioculturelles du pays et à renforcer la résilience des communautés.

Dans son message, le Roi a rappelé l’importance des valeurs endogènes, notamment le partage, l’hospitalité, la parenté à plaisanterie, les tontines communautaires, les travaux collectifs tels que le sossoaga en mooré, ainsi que les mécanismes traditionnels de médiation. Les réjouissances populaires comme le zambéndé, le rilgré et le nabasga ont également été citées comme des pratiques contribuant au renforcement du vivre-ensemble.

Sa Majesté a appelé les populations à porter une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les Personnes déplacées internes (PDI), les orphelins, les veuves des FDS et VDP, ainsi qu’aux familles en situation de précarité. « Ils ont besoin de notre soutien », a-t-il déclaré, rappelant que la solidarité constitue aussi une expression du patriotisme et de l’engagement citoyen.

Le Dima de Zoungrantenga a exprimé sa reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour les efforts qu’ils déploient dans la sécurisation du territoire. Il a également salué les contributions des populations hôtes, engagées dans l’accueil des déplacés internes.

Il a exhorté les populations à participer aux activités prévues dans la région a savoir le passage de la caravane nationale de solidarité, le don de sang, la levées de fonds et actions locales de soutien, notamment en cette période de récolte.

Il a invité les citoyens à soutenir les FDS et VDP, à s’abstenir de rejoindre des groupes hostiles et à maintenir l’entraide au sein des communautés. Selon lui, l’unité et la mobilisation permettront de réussir cette première édition de la campagne « Dèmè Sira » dans la région du Nakambé.

Agence d’information du Burkina

SM/yos