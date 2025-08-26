Nakambé : L’ANCF prospecte la mise en place d’une zone industrielle de 50 hectares

Tenkodogo, 25 août 2025 (AIB) – L’Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF), en collaboration avec la Direction générale du développement industriel (DGDI), a conduit lundi à Tenkodogo une mission de prospection pour identifier et sécuriser un site de 50 hectares destiné à accueillir une future zone industrielle dans la région du Nakambé.

La démarche fait suite aux instructions du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a engagé le pays dans un processus de création de zones industrielles dans l’ensemble des régions, afin de soutenir la production et la transformation locales.

Le secrétaire technique de l’ANCF, Sibiri Hébié, a précisé que le site de Tenkodogo est déjà inscrit dans le schéma directeur d’aménagement. Toutefois, il est partiellement occupé par des habitations et des exploitations agricoles. « Des mesures sont en cours pour accélérer le processus de compensation et mettre en place une trame d’accueil pour les populations concernées », a-t-il expliqué.

Pour sa part, Jules Ido, chef de service à la DGDI, a rappelé que la stratégie nationale d’industrialisation, adoptée en 2019, prévoit la mise en place de zones industrielles dans toutes les régions. « Le choix des filières dépendra des potentialités locales. Pour le Nakambé, l’option agro-industrielle est la plus appropriée », a-t-il souligné.

Le directeur régional du commerce, Inoussa Ouédraogo, a mis en avant les atouts agricoles de la région. « La plaine de Bagré compte déjà plus de 27 unités de transformation de riz. L’arachide et la tomate, également produites en grande quantité, constituent d’autres opportunités. La zone industrielle, une fois opérationnelle, pourrait favoriser l’installation d’unités de transformation de plus grande envergure », a-t-il déclaré.

De son côté, le directeur régional de l’urbanisme et de l’habitat, Assami Birba, a indiqué que 22 hectares sont déjà mobilisés, mais que des contraintes demeurent. « Les populations attendent une indemnisation et un recasement. Elles ont cependant manifesté leur disponibilité à accompagner le projet », a-t-il affirmé.

La mission de Tenkodogo s’inscrit dans un programme national de prospection qui se poursuivra dans d’autres régions. Les prochaines étapes porteront sur l’élaboration des plans détaillés, la sécurisation des financements, la délivrance des titres fonciers et les travaux de viabilisation.

La future zone industrielle de Tenkodogo devrait permettre de mieux valoriser les productions agricoles locales et contribuer au développement économique du Nakambé.

Agence d’Information du Burkina

SM/bak/ata