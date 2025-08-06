Nakambé : La surveillance épidémiologique tient bon malgré les défis

Tenkodogo, 6 août 2025 (AIB)-Le Comité régional de gestion des épidémies du Nakambé a tenu, ce mardi, sa deuxième session trimestrielle de l’année 2025. Les échanges ont porté sur l’état de la surveillance sanitaire dans un contexte difficile.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, le secrétaire général de la région du Nakambé, Sayouba Ouédraogo, représentant le gouverneur et président du Comité, a indiqué que la région avait enregistré, à la semaine 28, plus de 128 000 cas de paludisme, dont 41 000 chez les enfants de moins de cinq ans, 139 cas de rougeole, 57 cas de méningite et 390 cas suspects de dengue.

Le directeur régional de la Santé, Dr Issa Guiré, a précisé que la rencontre visait à évaluer le dispositif de surveillance épidémiologique du 2ᵉ trimestre. Il a rappelé l’importance d’une approche multisectorielle « One Health », impliquant les secteurs de la santé, de l’environnement, de l’élevage et de l’agriculture. Des efforts de communication ont été menés en lien avec les organisations communautaires et les partenaires.

Le médecin-chef du district sanitaire de Bittou, Dr Bourama Ouattara, a déclaré que le système d’alerte précoce fonctionne dans l’ensemble des zones, y compris celles à accès difficile. Il a souligné l’implication des communautés et des agents de santé à base communautaire dans la remontée des données.

Les participants ont réaffirmé leur engagement à renforcer la riposte contre les maladies à potentiel épidémique, conformément à l’approche « One Health ». La session s’est achevée sur des recommandations portant sur la coordination des acteurs et la continuité des interventions.

