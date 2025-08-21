Burkina-Nakambe -États-Généraux-Transport-terrestre

Nakambé/États généraux des transports terrestres : la tenue des consultations régionales

Ouargaye, 20 août 2025 (AIB) – La région du Nakambé a abrité ce mercredi, à Tenkodogo, l’ouverture officielle des consultations régionales sur les États généraux des transports terrestres, avec pour thème : « Transports terrestres et résilience dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso : état des lieux et perspectives ». Ces assises régionales, placées sous la présidence du Gouverneur de la région, le Colonel Aboudou Karim Lamizana, s’inscrivent dans une dynamique nationale de concertation visant à repenser l’avenir du transport terrestre au Burkina Faso.

Les consultations régionales permettront d’écouter les acteurs du secteur, d’analyser les réalités du terrain et de proposer des pistes d’amélioration adaptées au contexte sécuritaire et socio-économique du pays.

Dans son intervention lors de la cérémonie d’ouverture, le Gouverneur de la région, le Colonel Aboudou Karim Lamizana, a rappelé que les transports terrestres constituent à la fois un défi et une opportunité pour le ressort territorial.

C’est un défi en raison des enjeux liés à la sécurité des personnes et des biens, à la fluidité de la mobilité et à la continuité des échanges. C’est également une opportunité, car il offre la possibilité de moderniser les infrastructures, d’améliorer la qualité des services et de renforcer la résilience des communautés.

Cette rencontre a réuni les hauts-commissaires des provinces, le président de la délégation spéciale (PDS) de Tenkodogo, les autorités judiciaires, la Directrice régionale des Transports et de la Mobilité du Nakambé, les directeurs régionaux ainsi que les représentants des organisations socio-professionnelles des transporteurs.

On a noté aussi la présence des conducteurs routiers, les promoteurs d’auto-écoles et concessionnaires de plaques d’immatriculation.

La forte mobilisation des acteurs témoigne de l’importance accordée à ces concertations, qui visent à jeter les bases d’un système de transport terrestre plus sûr, efficace et plus résilient au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

