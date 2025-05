Burkina-Nahouri-Défense

Nahouri : Une centaine de militaires formés en techniques commando

Pô, 13 mai 2025 (AIB)-Le chef d’Etat major de l’armée de terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba, a présidé ce mardi 13 mai 2025 au camp Thomas Sankara de Pô, la cérémonie officielle de fin de stage de qualification des instructeurs, moniteurs et aides moniteurs des techniques commando.

La cérémonie de formation de fin de stage a eu lieu le mardi 13 mai 2025 à Pô.

«Selon le commandant du Centre national d’entraînement commando (CNEC), le chef de bataillon Patrick Anicet Bado, la formation s’inscrit dans la vision générale de l’armée de terre de renforcer les capacités opérationnelles de son personnel afin d’améliorer la qualité des formations conduites par le centre et constituer de nouvelles unités d’action commando pour l’engagement du Centre dans les opérations de reconquête du territoire national.

Débutée le 1er avril 2025, les 121 stagiaires dont 3 officiers, 14 sous-officiers et 104 militaires de rang, ont braver toutes les étapes de la formation pour obtenir le brevet d’instructeurs, de moniteurs et d’aides moniteurs des techniques commando.

Pour le délégué de la promotion, le lieutenant Seybou Traoré, les connaissances acquises au cours de ce stage leur permettront de participer à la reconquête du territoire national.

Après avoir observer une minute de silence en mémoire des forces combattantes tombées au front, le chef d’état major de l’armée de terre a félicité les nouveaux qualifiés pour avoir accepté le sacrifice.

Aux cadres du CNEC, le chef d’Etat major de l’armée de terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba, leur a témoignés sa reconnaissance pour leur disponibilité qui a permis de transmettre aux stagiaires les connaissances.

Il a invité les stagiaires à utiliser les connaissances acquises sur le terrain afin de renverser la situation actuelle.

« On ne plus reculer, il faut avancer, l’ennemi aussi est là, et nous avons besoin de tous le monde pour faire la différence sur le terrain, a martelé le colonel Rouamba.

Cette sortie a connu la présence des autorités régionales conduites par le gouverneur de la région du Centre-Sud, Massalado Yvette Nacoulma/Sanou.

Une forte délégation d’anciens militaires du CNEC conduite par l’adjudant-chef a la retraite Famoro Ouattara, ont également marqué leur présence pour soutenir et encourager les forces combattantes engagées pour la reconquête du territoire national.

Un défilé des troupes et une remise d’attestations ont mis fin à la cérémonie.

Agence d’information du Burkina

