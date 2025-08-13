Burkina-Nahouri-Travaux-Intérêt-Général-initiative présidentielle

Nahouri/Travaux routiers à haute intensité de main d’œuvre : Des pensionnaires de la maison d’arrêt de Pô mettent en terre 20 plants

Pô, 13 août 2025 (AIB)- Les pensionnaires de la maison d’arrêt et de correction de Pô, ont mis en terre ce mardi 12 août 2025, 20 plants d’alignement dans la commune de Pô. L’initiative est du ministère des infrastructures et du désenclavement à travers le Secrétariat technique des travaux routiers à haute intensité de main d’œuvre (ST-TRHIMO).

Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations tout en favorisant la réinsertion sociale des condamnés, c’est l’objectif recherché par le ministère des infrastructures et du désenclavement à travers le Secrétariat technique des travaux routiers à haute intensité de main d’œuvre (ST-TRHIMO).

Cette initiative vise aussi à promouvoir les initiatives présidentielles pour le développement communautaire.

Après le lancement officiel le 4 août dernier, les pensionnaires de la maison d’arrêt et de correction de Pô, l’administration pénitentiaire, la direction provinciale des infrastructures, la délégation spéciale, le service de l’environnement ainsi que le juge chargé de l’application des peines, ont mis en terre ce mardi 12 août 2025, 20 plants d’alignement composés essentiellement de caïlcedrats au long de la route passant devant la mairie de Pô.

A terme, 300 plants seront mis en terre dans le cadre de cette initiative dans la commune de Pô.

Il est a noté que ce projet est porté par le ministère des infrastructures et du désenclavement à travers le ST-TRHIMO en collaboration avec le ministère de la justice.

