Nahouri/Travaux d’intérêt commun : La population de Kaya rendent leur cadre de vie agréable

Pô, 17 nov. 2025 (AIB)- La population du village de Kaya, dans la commune de Tîébélé, a organisé ce samedi 15 novembre 2025, une journée de salubrité et une opération de bouchage de nids de poules sur les principaux axes routiers reliant les différents villages. L’initiative est de l’association Kayaa Tiina ou «Espoir de Kaya».

La population du village de Kaya, localité située à une dizaine de Km au Sud-ouest de Tîébélé s’est mobilisée ce samedi 15 novembre 2025 comme un seul homme, pour rendre leur cadre de vie propre et boucher les nids de poules des axes routiers reliant les différents villages.

L’initiative est de l’Association Kayaa Tiina ou « Espoir de Kaya », dirigée par Faïçal Bayemba Adi.

Elle a nettoyé la cour du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) dudit village et bouché les nids de poule des différents axes routiers reliant les cinq villages.

Une activité saluée par le premier responsable du CSPS, le major Bougassé Abètiga.

Pour lui, ce nettoyage permettra aux patients et aux personnels de travailler dans un cadre de vie sein, s’est réjoui M. Bougassé.

«Le bouchage des nids-de-poule sur les grands axes routiers de Kaya va contribuer à améliorer la sécurité routière, faciliter la circulation et réduire les risques d’accident», a indiqué le président de l’association Faïçal Bayemba Adi.

A la fin de cette journée patriotique M. Adi, s’est dit satisfait de la mobilisation des filles et fils de Kaya autour de ces différentes activités.

Il a encouragé les populations à poursuivre ces genres d’ activités car l’État seul ne peut pas tout faire.

Le président de l’association a aussi appelé les filles et fils de Kaya à se joindre à son association pour les prochains rendez-vous.

Agence d’information du Burkina

