Nahouri/Tabaski 2025 : Ambiance morose dans les marchés à bétail à la veille de la fête.

Pô, 5 juin 2025 (AIB)- Les musulmans du Nahouri s’apprêtent à fêter l’Aïd El Kebir le 6 juin 2025 comme partout ailleurs au Burkina. A la veille de cette grande fête musulmane les prix des animaux ne sont pas abordables pour les acheteurs, les revendeurs parlent de la morosité du marché, a constaté AIB dans quelques marchés à bétail dans le Nahouri.

Ce mercredi 04 juin 2025, est le jour de marché de Guelwongo dans la commune de Ziou, situé à la frontière du Burkina et du Ghana, le plus grand marché de la région.

Nous sommes au marché de bétail, l’ambiance est à son comble malgré le soleil.

Les musulmans tentent d’avoir un mouton pour le sacrifice de demain.

« Le marché est très morose cette année car pour la race locale, il faut débourser entre 75 000 et 100 000 F CFA et pour la race sahélienne les prix tournent autour de 150 0000 à 300 000 F CFA, pour se procurer un mouton », a indiqué un commerçant au marché de bétail de Guelwongo, Luc Sia.

Même constat dans la ville de Pô, ce jeudi matin au marché à bétail du secteur N°6 de Pô qui d’habitude grouille de monde.

Les commerçants se tournent les pouces à cause de la morosité du marché.

« Le marché est timide, les gens ne bousculent pas cette année, nous avons des moutons de 60 000 à 100 000 F CFA pour la race locale et 200 000 et 400 000 F CFA pour la race sahélienne », clament Ali Zoulabou et Abdoul Kader Adouabou.

La mesure interdisant la vente des animaux dans les rues est bien respectée dans le Nahouri.

Les commerçants de bétail sont sur des sites bien indiqués.

