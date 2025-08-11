BURKINA-NAHOURI-ENVIRONNEMENT-JOURNEE-ARBRE

Nahouri/Reboisement : Plus de 1500 plants mis en terre dans la commune de Ziou

Pô, 10 août 2025(AIB)- Les forces vives de la commune de Ziou, ont mis en terre ce samedi 9 août 2025, plus de 1500 plants de plusieurs variétés dans le bosquet communal situé dans le village de Toungou.

Après avoir participé à la journée provinciale de l’arbre, les forces vives de la commune Ziou, localité située à une cinquantaine de km à l’Est de Pô, se sont retrouvées ce samedi 9 août 2025, dans le village de Toungou pour une journée communale de l’arbre.

Selon le chef de service départemental des Eaux et forêts, Abdoulaye Ouattara, la dynamique actuelle des plus hautes autorités du pays est de planter des arbres de variété médicinale afin de contribuer au traitement de certaines maladies.

Il a invité la population à prendre soin de ces plants en les protégeant.

Le président de la délégation spéciale de Ziou, Salam Marané, qui a lancé les activités, a salué la mobilisation des populations et surtout les tradipraticiens.

Pour lui, cette mobilisation témoigne de l’adhésion de la population aux initiatives présidentielles.

Le PDS a enfin appelé les filles et fils de Ziou à accompagner l’initiative afin de promouvoir les plantes médicinales.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo