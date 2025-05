BURKINA-NAHOURI-TOURISME-PATRIMOINE

Nahouri/Mois du patrimoine Burkinabè : Une centaine d’étudiants découvrent les potentialités de la province

Pô, 19 mai 2025 (AIB)-Une centaine d’étudiants de plusieurs universités de Ouagadougou, ont effectué, les 17 et 18 mai 2025, dans la province du Nahouri, une excursion touristique dans la cour royale de Tiébélé, au pic Nahouri et à la frontière du Burkina et du Ghana.

Cette sortie, à la fois touristique, éducative, sportive et amusante a mobilisé, les 17 et 18 mai 2025, dans la province du Nahouri, une centaine d’étudiants en économie, droit, Maths, physique chimie et en informatique de l’université Thomas Sankara, Joseph Ki Zerbo, Aube nouvelle et l’Institut des sciences de l’économie et de la gestion (ISEG).

Par cette visite, ces jeunes étudiants veulent renouer avec les racines profondes de l’identité burkinabè, tout en valorisant un patrimoine porteur d’avenir qu’est le tourisme interne.

Les visiteurs ont pu découvrir à la cour royale de Tîébélé, l’architecture des cases kassena, les messages qu’elles transmettent et le rôle ancestral des objets traditionnels de la cour.

La première journée s’est achevée par une soirée détente dans la ville de Pô.

Le lendemain a permis aux étudiants de s’exercer à la montée au sommet du pic Nahouri et une excursion à la frontière du Burkina et du Ghana.

Au terme d’un séjour de découverte et de plaisir partagé, le délégué général de la cité universitaire de l’université Thomas Sankara, Renaud Dié Millogo, s’est dit satisfait car les objectifs ont été largement atteints.

« Cette sortie au-delà de la partie détente, elle nous a permis de connaître un certain nombre de valeurs qui fondent notre société », a indiqué M. Millogo.

Roxane Aida Tapsoba de l’ISEG, cette sortie nous a permis de connaître nos sites touristiques et nous avons tiré beaucoup d’enseignements et nous nous engageons à être des ambassadeurs de notre culture au-delà de nos frontières.

« Nous avons créé des relations d’amitié entre étudiants qui vivaient à Ouagadougou et ne se connaissaient pas », a-t-elle soutenu.

Le Burkina Faso célèbre du 18 avril au 18 mai 2025, la 3e édition du mois du patrimoine Burkinabè sous le thème : « Patrimoine culturel et développement économique », qui vise à valoriser le patrimoine culturel Burkinabè et impacter le développement socioéconomique.

La sortie des étudiants dans le Nahouri, a été rendu possible grâce au soutien de l’Assemblée législative de Transition (ALT), la direction générale des douanes, le ministre en charge de la Culture et le Centre national des œuvres universitaires (CENOU).

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo