Nahouri/Lutte contre la drogue : Les acteurs renforcent leurs capacités

Pô, 16 juil. 2025 (AIB)- Le Secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue (SP-CNLD), a organisé du lundi 14 au mercredi 16 juillet 2025 à Pô, une session de formation au profit des structures opérationnelles impliquées dans la lutte contre la drogue.

Présidée par le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, cette formation, tenue du lundi 14 au mercredi 16 juillet 2025 à Pô, vise à renforcer les capacités des personnels en charge de la répression du trafic et de l’usage illicite de drogues au Burkina Faso.

Durant 3 jours, une quarantaine d’agents issus des Forces de défense et de sécurité (FDS), notamment la police nationale, la gendarmerie nationale, la douane, les eaux et forêts, la garde de sécurité pénitentiaire et la police municipale, ont été outillés sur des thématiques majeures liées à la lutte antidrogue.

Les modules abordés, sont entre autres, l’organisation nationale de la lutte contre la drogue, les techniques d’enquête et de collecte de données, les types de drogues en circulation, leurs effets, causes et conséquences de leur abus.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, a salué l’initiative du SP-CNLD, la qualifiant de pertinente au regard du contexte sécuritaire national.

Selon lui, les drogues illicites représentent une menace croissante pour la sécurité publique, la santé des populations et la cohésion sociale.

Sié Aristide Mohamed Kam, a souligné que l’évolution des formes de trafic, la sophistication des méthodes de dissimulation et l’accessibilité croissante des substances psychoactives appellent à une riposte concertée, éclairée et opérationnelle.

M. Kam a encouragé les participants à relayer les connaissances acquises auprès de leurs collègues dans leurs unités respectives.

A l’issue des travaux sanctionnés par une remise d’attestation et de kits de test de détection rapide de drogue, le secrétaire permanent du CNLD, l’Inspecteur général de police, Emanoël Kaboré, s’est félicité de la qualité des échanges et de l’implication active des participants.

Il a exprimé sa satisfaction quant à l’engagement manifesté pour améliorer l’efficacité des interventions sur le terrain et renforcer la résilience des communautés face à ce fléau.

Les participants, visiblement satisfaits, repartent mieux outillés et davantage engagés à contrer le phénomène de la drogue, qui affecte particulièrement les jeunes et freine les efforts de développement.

