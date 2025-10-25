BURKINA-NAHOURI-COLLECTIVITES-DEVELOPPEMENT

Nahouri : Le budget primitif gestion 2026 adopté à plus de 300 millions de F CFA

Pô, 25 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Ilassa Dianda, a présidé, le jeudi 23 et le vendredi 24 octobre 2025 à Pô, la quatrième session ordinaire de l’année 2025 de la commune. Plusieurs points ont été inscrits à l’ordre du jour dont l’examen et l’adoption du budget primitif, gestion 2026 adopté à 301 642 802 F CFA et l’adoption des délibérations à caractère administratif et financier.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Ilassa Dianda, a invité les membres à des échanges francs et fructueux afin que les défis qui vont se présenter à eux au cours de l’année 2026 soient relevés.

Il a indiqué que ces défis ne peuvent pas être révélés sans l’implication de tous les acteurs.

C’est pourquoi, le PDS a invité les membres à être des exemples au quotidien et des relais des initiatives entreprises par les plus hautes autorités.

Pour le budget primitif de l’année 2026, il est équilibré en recettes et en dépense à la somme de 301 642 802 F CFA dont 301 642 802 F CFA et 59 000 000 F CFA pour l’investissement.

Après les échanges, les 18 membres présents ont voté à l’unanimité.

Ilassa Dianda, a donc le quitus des membres de la délégation spéciale pour aller défendre le budget auprès de la commission technique régionale.

Pour augmenter les recettes, il a invité les membres et tous les acteurs a une implication effective dans la mobilisation des ressources en sensibilisant les populations.

Au cours de cette session, les membres ont examiné et adopté des délibérations à caractère financier et administratif.

Le PDS a salué l’esprit d’équipe et de fraternité qui a prévalu tout au long de cette session et la contribution des services techniques qui ne ménagent aucun effort pour accompagner la délégation spéciale au quotidien.

Les membres de la délégation spéciale se sont engagés a sensibiliser les contribuables et la population que par la participation citoyenne afin de faire de la commune de Pô, une commune résiliente et exemplaire.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo