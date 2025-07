BURKINA-NAHOURI-RELIGION-FONCIER-TITRE-REMISE

Nahouri : La communauté musulmane du Nahouri a désormais son titre foncier objet d’un litige, en main

Pô, 20 juil. 2025 (AIB)- Le président de la communauté musulmane du Burkina, El hadj Moussa Koanda, a présidé ce vendredi 18 juillet 2025 à la grande mosquée du marché de Pô, une cérémonie de remerciement et de reconnaissance à l’opérateur économique, Robert Tabassé, qui remis le titre foncier de ladite mosquée, objet de litige, sans aucune contrepartie à la communauté musulmane du Nahouri.

La communauté musulmane du Nahouri s’est retrouvée ce vendredi 18 juillet 2025 à la mosquée du marché de Pô, pour remercier l’opérateur économique de la province, Robert Tabassé, qui détenait le titre foncier de la mosquée situé au secteur N°5 de Pô.

Cette situation avait fait l’objet d’une grande manifestation et de protestation de la part de la communauté musulmane du Nahouri.

« Nous nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer une issue heureuse à un différend qui, pendant des années, a opposé la communauté musulmane a un fils du Nahouri en la personne de Robert Tabassé », ont indiqué El hadj Abdoulaye Gagné et El hadj Moussa Koanda, respectivement président de la communauté musulmane du Nahouri et du Burkina.

Pour eux, c’est un jour historique, de réconciliation, de fraternité, de cohésion sociale grâce à la médiation des plus hautes autorités de ce pays et également à l’esprit de dialogue et de générosité de Robert Tabassé.

« Ce terrain litigieux, devient officiellement le lieu de culte de la communauté musulmane. Je remets le titre foncier à la communauté musulmane du Nahouri au nom de la cohésion sociale, le vivre ensemble et l’harmonie entre les communautés sans aucune contrepartie », a souligné M. Tabassé.

En recevant le titre foncier des mains de M. Tabassé, El hadj Moussa Koanda, a invité les différentes communautés du Burkina à prendre l’exemple de Pô pour résoudre leurs différents et faire du Burkina, un pays de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble.

Cette mobilisation a connu la présence des autres confessions religieuses et des responsables de différentes communautés, venues soutenir la communauté musulmane dans sa lutte.

Ce fut également une occasion pour le président national de la communauté musulmane d’installer le bureau provincial d’une trentaine de membres conduit par El hadj Abdoulaye Gagné.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo