Nahouri/Justice : 3 personnes condamnées à des travaux d’intérêt général

Pô, 18 juil. 2025 (AIB)- Le Tribunal de grande instance (TGI) de Pô, a mis en œuvre, le jeudi 17 juillet 2025, l’exécution des peines en travaux d’intérêt général au sein dudit tribunal, pour trois personnes condamnées, a constaté un correspondant de l’AIB sur place.

En effet A.O, électricien de son état, a été reconnu coupable de destruction volontaire de biens dans la ville de Dakola.

Au regard des éléments du dossier, le parquet a demandé qu’il soit condamné en travaux d’intérêt général.

Il a été condamné à 8 heures de travaux d’intérêt général et a été immédiatement placé au tribunal de grande instance de Pô, pour changer les ampoules défaillantes et les piles des lampadaires solaires installées dans la cour du TGI.

Il est à noter que deux autres détenus en l’occurrence T.M et O.T, exécutent également leur peine respectivement de 56 heures et 240 heures, en travaux d’assainissement et de nettoyage dans la cour dudit tribunal.

Ils ont ainsi été condamnés pour des faits d’homicide involontaire et de faits de recel.

Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Pô, Arsène Bancé, tout en saluant les plus hautes autorités du Burkina pour cette vision, a indiqué que l’application de cette mesure ne peut avoir des résultats escomptés sans l’implication de toutes les couches sociales.

C’est pourquoi, il a invité les personnes visées dans la loi à ne pas manquer d’adresser des requêtes au juge de l’application des peines pour se proposer comme structures d’accueil des personnes condamnées à des peines.

« C’est à ce seul prix que le TGI sera une réalité au Burkina », a conclu le procureur Bancé.

Les condamnés ont apprécié cette décision et la qualifient d’éducatrice, car elle leur permet de rester en famille, mener certaines activités et exécuter leur peine.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo