Nahouri/Journée des coutumes et traditions : Une rencontre de sensibilisation sur le contenu de la journée

Pô, 14 mai 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Centre-Sud, Massalado Yvette Nacoulma/Sanou, a animé, ce mercredi 13 mai 2025 à Pô, une conférence de sensibilisation sur le contenu de la journée, à l’endroit des adeptes du culte ancestrale et les forces vives de la province, en prélude à la journée nationale des coutumes et traditions.

Le Burkina Faso célèbre cette année la deuxième édition de la journée des coutumes et traditions.

En prélude à cette journée prévue le 15 mai sur toute l’étendue du territoire national, le gouverneur de la région du Centre-Sud, Massalado Yvette Nacoulma/Sanou, a animé une conférence de sensibilisation à Pô sur le contenu de la journée des coutumes et traditions initié par le gouvernement Burkinabè.

Selon le gouverneur, le gouvernement a donné l’occasion de célébrer les religions des croyances endogènes et a invité à la tolérance religieuse.

Mme Nacoulma a expliqué dans son exposé, que cette journée ne devrait pas être perçue comme une négation ou une atteinte aux autres croyances mais plutôt comme une expression plurielle de la diversité religieuse du Burkina.

«Cette journée a toujours été réclamée, voulue et souhaitée par une grande partie de la population partisane des valeurs traditionnelles», a-t-elle souligné.

Elle a ajouté que la tradition permettra de mettre en valeur prioritairement les aspects religieux mais aussi de mettre en lumière la culture et les spiritualités du Burkina.

Les participants ont salué l’institution de cette journée et se sont engagés à en faire un cadre de réflexion et de dialogue inter- religieux et de promotion de la tolérance.

Massalado Yvette Nacoulma/Sanou, s’est dit satisfaite des contributions des uns et des autres afin de faire de cette journée, un cadre de promotion de la tolérance et du vivre ensemble.

« J’invite chacun à apporter sa contribution et à profiter pleinement de cette journée afin que le Burkina retrouve sa paix d’antan», a conclu le gouverneur.

