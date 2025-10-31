BURKINA-NAHOURI-JOURNEE-HOMMAGE

Nahouri/Insurrection populaire : Le Haut-commissaire invite les Burkinabè de se rappeler des martyrs tombés sur le champ d’honneur

Pô, 31 oct. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé, ce vendredi 31 octobre 2025 à Pô, la cérémonie d’hommage aux victimes de l’insurrection populaire des 30-31 octobre 2014. Il a invité les Burkinabè de se rappeler des martyrs tombés sur le champ d’honneur pour la liberté.

Les corps constitués de la province du Nahouri, ont observé ce 31 octobre 2015 à 10 heures 00, une minute de silence à la mémoire des victimes de l’insurrection populaire des 30-31 octobre 2014, après avoir mis le drapeau national en berne

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a par la suite, précisé le contexte dans lequel le Burkina se situe en cette période de son histoire.

Il a indiqué qu’il était du devoir de tous les Burkinabè de se rappeler de ces martyrs, hommes, femmes et enfants tombés sur le champ d’honneur pour la liberté.

« Le sacrifice des victimes de l’insurrection populaire ne doit pas être vain, il appartient aux forces vives de maintenir le flambeau de cette lutte héroïque allumée », a conclu l’autorité provinciale.

Agence d’information du Burkina

