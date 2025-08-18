BURKINA-NAHOURI-INCIVISME-ROUTIER

Nahouri/Incivisme routier : 141 contrevenants sanctionnés et soumis à des travaux d’intérêt général

Pô, 18 août 2025 (AIB)- Le commissariat central de la police nationale et la police municipale de Pô, ont mené, le jeudi 14 août 2025, une opération conjointe de contrôle routier dans la ville. L’initiative qui entre dans le cadre de la lutte contre l’incivisme et la restauration de l’ordre public, a permis de relever 141 infractions.

Selon le bilan dressé à l’issue des opérations, le jeudi 14 août 2025, par le commissaire central de la ville de Pô, 130 motos, 10 tricycles et 01 véhicule, ont été saisis.

Les contrevenants, identifiés pour diverses infractions allant du non-respect des feux tricolores à la surcharge des véhicules, seront sanctionnés par des Travaux d’intérêt général (TIG) à portée corrective et éducative.

Ces sorties qui s’inscrivent dans le cadre du renforcement des actions de sécurité routière et de sensibilisation des usagers de la route, ont encore révélé la persistance de l’incivisme routier dans nos villes.

« Il se manifeste par de nombreuses situations de non-respect du code de la route malgré les initiatives diverses pour contrer le phénomène » a souligné le commissaire central de la ville de Pô.

Pour lui, la restauration de l’ordre et de la discipline, conformément au thème de la 2ᵉ édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, chaque Burkinabè doit donner le bon exemple au quotidien pour accompagner la dynamique enclenchée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Les contrevenants ont nettoyé le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA), le Haut-commissariat, la place Némaro et la mairie de Pô, sous l’encadrement de la police.

Rebecca Sia, interpellée pour non-respect des feux tricolores, a salué cette mesure et a exhorté les autres usagers à respecter les règles pour éviter le désordre et l’incivisme routier.

Le commissaire central a prévenu qu’à l’avenir, les contrevenants encourent des travaux d’intérêt général d’une plus longue durée pouvant aller jusqu’à une semaine.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Pô, Ilassa Dianda, qui était aux côtés de la police, a salué cette initiative qui va inculquer des valeurs de civisme et citoyenneté aux populations.

A l’issue des travaux, les fautifs ont reconnu leurs torts et se sont engagés à ne pas récidiver et à être des relais auprès de la population pour les sensibiliser.

Satisfaits, les responsables de police de la ville ont réaffirmé leur ferme engagement à lutter contre ce phénomène et ont invité les citoyens à faire preuve de civisme et de responsabilité sur les routes.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo