Nahouri/Immersion patriotique : Les bacheliers du Nahouri invités à être des modèles à Manga

Pô, 11 août 2025 (AIB)-Les nouveaux bacheliers de la province du Nahouri, ont quitté ce lundi 11 août 2025 dans la matinée, pour Manga, chef-lieu de la région du Nazinon, pour l’immersion patriotique obligatoire.

Ils sont au total 528 nouveaux bacheliers sur 646, de la province du Nahouri, à quitter ce lundi 11 août 2025 dans la matinée, pour l’immersion patriotique obligatoire à Manga chef-lieu de la région du Nazinon.

Avant leur départ pour Manga, ils ont été encouragés par le Président de la délégation spéciale (PDS) de Pô, Ilassa Dianda, représentant le Haut-commissaire de la province du Nahouri et les responsables de la direction provinciale de l’enseignement secondaire.

« Vous êtes les ambassadeurs du Nahouri à Manga, vous devriez donner le bon exemple afin que les enseignements que vous allez tirer durant cette immersion soient profitables à vous d’abord à vos petits frères et l’ensemble des populations », a-t-il indiqué.

M. Dianda a également expliqué qu’ils doivent relever le défi afin que la première place au BAC qui est de 63,46% occupée par la province au niveau régional, soit maintenue durant cette immersion.

Ilassa Dianda, a enfin invité les stagiaires à être des modèles à Manga avant de conclure par la devise du Burkina « La partie ou la mort nous vaincrons ! ».

Les stagiaires visiblement touchés par les mots d’encouragement du PDS et se sont engagés à respecter les consignes avant et pendant l’immersion.

Il faut noter qu’une quinzaine de bacheliers ont demandé à être ajourner pour des raisons de santé.

