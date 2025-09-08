BURKINA-NAHOURI-ENVIRONNEMENT-PLANTATION-ARBRES

Nahouri/Environnement : Le lions club Ouagadougou Phenix 50 met en terre plus de 700 plants dans son bosquet

Pô, 8 sept. 2025 (AIB)- Le Lions club Ouagadougou phénix district 403 A3, a organisé le samedi 6 septembre 2025 dans la commune de Tîébélé, une série d’activités caritatives. Plus de 700 plants ont été mis en terre dans le cadre d’un reboisement qu’il organise chaque année dans leur bosquet situé dans le village de Lo-Longo, en présence d’autorités administratives et du premier vice-gouverneur du district 403 A3, Arouna Nikiema.

Le Lions club Ouagadougou Phénix 50, district 403 A3, s’est encore sacrifié à la tradition cette année en se déplaçant dans la commune de Tiébélé, ce samedi 6 septembre 2025, pour réaliser une série d’activités.

Reboisement, dépistage de la vue, don de lunettes, de fournitures scolaires, de matériel d’assainissement à l’association de collecte de déchets solides et un repas communautaire et statutaire, ont meublé la journée.

Le premier acte de cette sortie dans la commune a été le dépistage de la vue et le don de lunettes de correction, à plus d’une centaine de personnes vulnérables dépistées.

Aussi sur place, l’association pour la protection et la sauvegarde de l’environnement a reçu du matériel de collecte de déchets solides.

Les membres du club ont ensuite mis le cap dans le village de Lo-longo, situé à une dizaine de kilomètres à l’Est de Tiébélé-centre, où les attendait une mobilisation des grands jours.

Ils ont été accueillis au rythme de la musique locale avec en tête leur chef coutumier et ont visité leur bosquet mis en place il y a de cela 14 ans

Cette année, plus de 700 plants dont 100 pieds de moringa et 40 manguiers ont été mis en terre.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le chef du village de Lô-Longo a encore reçu la délégation des Lions.

Pour lui, l’amitié date de très longtemps et les expressions musicales du jour en témoignent.

«Je peux vous affirmer que ce bosquet profite aux populations. Chaque année les fournitures scolaires qu’ils viennent donner aux élèves soulagent beaucoup les parents. Parce qu’il y a des parents qui n’arrivent pas à donner à temps des cahiers aux enfants pour qu’ils commencent les cours », s’est exprimé l’autorité coutumière.

Le président du mandat 2025-2026 du club, Damien Zoungrana, a déclaré qu’ils étaient plus que satisfaits.

«Nous venons mettre les plants en terre et la protection est assurée par le village. Nous sentons qu’il y a vraiment de l’engouement derrière cette activité. Ce qui témoigne de l’intérêt que tout le village avec en tête son chef, ont, pour les activités que nous organisons ici. En perspective, nous envisageons de clôturer ce bosquet », a soutenu M. Zoungrana.

Cette activité a bénéficié de l’accompagnement du projet régional d’appui au pastoralisme au sahel 2-Burkina et a connu la présence de son coordonnateur Dr Souleymane Pindé.

Satisfait aussi du partenariat, le premier vice-gouverneur du district 403 A3, Arouna Nikiema, a invité le lions club à pérenniser ses activités pour le bien-être des populations.

Cette journée a été clôturée par un repas communautaire et statutaire dans une ambiance conviviale.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo