Nahouri/Entreprenariat : 9 femmes tisseuses reçoivent leurs parchemins de fin de formation

Pô, 5 mai 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé, ce samedi 3 mai 2025 à Kampala, commune de Pô, située à une vingtaine de km à l’Est de la ville de Pô, la sortie officielle de la première promotion de Kampala de 9 femmes tisseuses de la coopérative « Le-Ma » suivie de remise d’attestations.

La première promotion de Kampala de 9 femmes tisseuses de la coopérative « Le-Ma », ont effectué leur sortie, ce samedi 3 mai 2025 à Kampala, suivie de la remise de leurs parchemins.

La représentante des apprenantes, Monique Goumoudongo, a traduit sa reconnaissance à l’endroit de la promotrice qui n’a ménagé aucun effort durant les 3 ans pour leur transmettre les connaissances dans le domaine du tissage des pagnes traditionnels et la fabrication des pagnes kokodonda.

Pour la promotrice, Delphine Bayabou, cette sortie officielle marque le début d’un engagement qui transmettre des valeurs culturelles à la jeune génération et à promouvoir le pagne traditionnel et le kokodonda voulu par les plus hautes autorités du pays.

Elle a invité les 9 apprenantes à être des modèles dans leurs entreprises.

Mme Bayabou, a posé quelques difficultés que rencontrent la coopérative, notamment le manque d’un cadre idéal pour les apprenantes car le site actuel étant sous des arbres.

Le directeur provincial en charge de la Culture du Nahouri, Hermann Ouédraogo, a encouragé et félicité la promotrice pour cette belle initiative.

Pour lui, les connaissances acquises par ces apprenants leur permettront de créer leurs propres entreprises de tissage. Subvenir à leurs besoins quotidiens et partant lutter contre la pauvreté.

« Vous êtes les gardiens d’un art, et vous portez très haut l’artisanat qui la fierté de notre identité », a laissé entendre le parrain, Théophile Ouedraogo.

Selon lui, les trois ans de formation sont le symbole d’un engagement, une autonomisation, mais aussi une fierté collective, surtout en ce mois que notre pays consacre à la valorisation du patrimoine culturel.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a soutenu que les femmes sont des ambassadrices du savoir-faire traditionnel, à la croisée de l’économie sociale et solidaire et de la préservation de notre identité culturelle.

La cérémonie a connu la présence des fils et filles de la province venus soutenir la promotrice pour sa vision.

Des prières ont été dites pour les autorités de la Transition et pour les forces combattantes engagées pour la reconquête du territoire national.

