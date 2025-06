BURKINA-NAHOURI-SOLIDARITE-EFFORT-PAIX

Nahouri/effort de paix : Vivres et numéraire de plus de 3 millions FCFA remis aux VDP de Ziou

Pô, 26 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a réceptionné ce mercredi 25 juin 2025 à Ziou, commune située à une cinquantaine de Km de Pô, des vivres et la somme de 1 632 875 F CFA, pour les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de ladite commune. L’initiative est de sa délégation spéciale.

Les VDP de la commune de Ziou, ont bénéficié de vivres composés de 20 tonnes de maïs, 15 sacs de riz de 25 kg, du petit mil, du sorgho, de l’arachide, du riz non décortiqué et d’une enveloppe financière de 1 632 875 F CFA.

Selon le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ziou, Salam Marané, les populations ont trouvé que les VDP sous la conduite des Forces de défense et de la patrie (FDS), font un travail exceptionnel dans le cadre de la sécurisation du territoire national.

« La délégation spéciale veut par cette initiative témoigner leur reconnaissance et gratitude à ses hommes et femmes qui ont abandonné leurs familles en s’engageant pour la défense de la partie, notre chère patrie », a-t-il indiqué.

Le PDS a précisé que tout le monde ne pouvant pas être au front, « nous qui sommes restés à la maison, c’est notre façon aussi de les soutenir en les apportant de quoi se restaurer et du carburant pour leur permettre de se déplacer ».

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a salué les populations de Ziou à travers la délégation spéciale pour cet acte patriotique et salutaire.

Le coordonnateur provincial des VDP, le capitaine Seidou Abasse Niampa, a quant à lui, soutenu que ce don va servir aux actions de sécurisation défensive et offensive qui seront menées par les VDP..

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/ar