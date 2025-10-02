BURKINA-NAHOURI-EDUCATION-LANCEMENT-OFFICIELLE

Nahouri/Education : Le directeur provincial place la rentrée scolaire sous le signe de la résilience des acteurs

Pô, 1er oct. 2025 (AIB)-Le directeur provincial de l’Enseignement secondaire du Nahouri, Malick Simporé, a placé, ce mercredi 1er octobre 2025, la rentrée scolaire 2025-2026, sous le signe de la résilience des acteurs malgré les difficultés. La quasi-totalité des établissements primaires, secondaires et professionnels de la province ont ouvert leurs portes ce premier jour de rentrée.

Les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire de la province du Nahouri, ont repris le chemin de l’école ce mercredi 1er octobre 2025, pour la rentrée scolaire 2025-2026 comme partout ailleurs sur le territoire national.

Selon le constat fait dans quelques établissements publics et privés, l’heure est à l’accueil et à l’installation des nouveaux élèves.

« Nous procédons à l’accueil et l’installation des nouveaux élèves avant le début effectif des cours », a indiqué le directeur de l’école centre A de Pô, Selbonga Tintila.

Du côté des deux directions provinciales, la difficulté majeure est le manque de personnel.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, Malick Simporé, a expliqué que 21 professeurs du secondaire ont été mutés et n’a reçu aucun remplaçant.

Malgré ces difficultés, les directeurs provinciaux en charge de l’Education du primaire du Nahouri, Noaga Damiba et du Secondaire, Malick Simporé, comptent sur la résilience, l’engagement personnel, et collectif de tous les acteurs de l’éducation pour relever les défis.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam et les responsables de l’enseignement, ont également fait le tour dans les écoles primaires et secondaires pour encourager les acteurs de l’éducation.

Partout où l’autorité provinciale et sa délégation sont passées, ce sont des élèves, enseignants et parents d’élèves motivés pour ce premier jour de rentrée scolaire.

Il faut noter que le tout premier collège d’enseignement technique public a ouvert ses portes pour cette rentrée scolaire.

Agence d’information du Burkina

