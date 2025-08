BURKINA-NAHOURI- ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE

Nahouri : Des jeunes du Nahouri invités à être des acteurs de développement

Pô, 3 août 2025 (AIB) -Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé ce dimanche 3 août 2025 à Pô, une conférence provinciale sur la révolution populaire et progressiste organisée par la direction provinciale de la jeunesse au profit des jeunes. Ils ont été invités à être des acteurs de développement de leur localité.

Depuis le 1er avril 2025, le Burkina Faso sous l’impulsion du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est sur une nouvelle dynamique de gouvernance « La révolution populaire et progressiste RPP».

Afin de permettre à la jeune génération de s’approprier cette dynamique enclenchée par les plus autres autorités du Burkina, une conférence provinciale a été organisée ce dimanche 3 août 2025 à Pô, au profit des jeunes de la localité.

Pendant plus de deux heures, les jeunes ont bénéficié de deux communications sur la vision idéologique de la révolution, les opportunités offertes par les initiatives présidentielles et le rôle de la jeunesse dans l’édification de la confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a indiqué que l’idéologie de la révolution populaire et progressiste n’est ni une mode passagère, ni un slogan creux, mais un impératif historique.

Pour lui, elle exige de chaque Burkinabè une posture de rupture avec la médiocrité, le fatalisme et la dépendance.

« Elle est un appel à la réhabilitation du travail bien fait, à la discipline consciente, à la solidarité agissante, à la défense de l’intérêt général et à la souveraineté pleine entière du Burkina Faso. Le temps de la résignation est révolu. Place à l’audace, à l’effort collectif et à la fierté retrouvée d’être Burkina », a martelé M. Kam face à des jeunes motivés et engagés à faire bloc derrière les autorités Burkinabè pour faire enraciner cette nouvelle dynamique.

La conférence a été appréciée par les participants qui partent outillés et engagés à défendre avec courage et abnégation la patrie commune.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo